أردوغان لبوتين: ما يحصل في إدلب يهدد أمن تركيا

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن هجمات إدلب تقوض عملية التوصل لتسوية في سوريا، وتمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي التركي.

واتفق الرئيسان اللذان يتوقع أن يلتقيا في 16 ايلول/سبتمبر برفقة الرئيس الإيراني حسن روحاني، على "تفعيل الجهود المشتركة بهدف التخلص من التهديد الإرهابي القادم من تلك المنطقة"، وفق بيان الكرملين.

وقالت الرئاسة التركية ان "انتهاكات النظام السوري لوقف إطلاق النار في ادلب وهجماته أدت إلى أزمة إنسانية خطيرة".

وفي وقت سابق الجمعة، فرضت قوات النظام السوري سيطرتها على بلدة كفرزيتا وتلال شرق نقطة المراقبة التركية في قرية مورك بريف حماة، والمعروفة بالنقطة الثامنة.

موضوع يهمك دعا رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، الجمعة، كافة القوى في محافظة شبوة للوحدة وتفويت الفرصة على من يهدد الأمن. كما... بعد السيطرة على عتق.. الحكومة اليمنية تدعو للوحدة اليمن

وتمكنت قوات النظام السوري من محاصرة نقطة المراقبة التركية الواقعة جنوب إدلب، بعد إحرازها تقدما ميدانيا في المنطقة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتعد تلك النقطة الأكبر، في إدلب ومحيطها، حيث تتواجد القوات التركية في 12 موقعا بموجب اتفاق مع روسيا، حليفة دمشق، حول خفض التصعيد في إدلب.

وبين أبرز البلدات التي سيطرت عليها قوات النظام الجمعة في ريف حماة الشمالي، اللطامنة وكفرزيتا اللتان كانتا تحت سيطرة الفصائل منذ العام 2012.