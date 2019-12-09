عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية

سفير كندا لمغرد عراقي: "التكرار يعلم الحمار"

المصدر: دبي - نورا الجندي
السفير الكندي في العراق
رابط مختصر

في حادثة طريفة، أعاد السفير الكندي في العراق، الأحد، نشر تغريدة عبر صفحته في تويتر، لحساب يطلق على نفسه اسم "الرقيب اللغوي"، يُعنى بحسب ما كتب بـ"تدقيق المؤلفات من الكتب، والروايات، والبحوث، والرسائل الجامعية، تدقيقاً لغوياً يشمل الأخطاء: النحوية، الإملائية، أخطاء الصياغة، علامات الترقيم".

وأرفق السفير أوريك شانون، التغريدة بجملة: "ومنك نستفيد، أكتب تغريداتي شخصيا بكل أخطائها. شكراً لهذا التدقيق، لأني كدارس أجنبي التكرار يعلّم الحمار!".

تغريدة السفير لاقت رواجا واسعا عبر موقع التواصل، حيث حصدت عشرات الإعجابات، ومئات من التعليقات التي أشادت بالروح المرحة التي يتمتع بها السفير.

كلمات دالّة

#تويتر, #العراق

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر