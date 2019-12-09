سفير كندا لمغرد عراقي: "التكرار يعلم الحمار"

في حادثة طريفة، أعاد السفير الكندي في العراق، الأحد، نشر تغريدة عبر صفحته في تويتر، لحساب يطلق على نفسه اسم "الرقيب اللغوي"، يُعنى بحسب ما كتب بـ"تدقيق المؤلفات من الكتب، والروايات، والبحوث، والرسائل الجامعية، تدقيقاً لغوياً يشمل الأخطاء: النحوية، الإملائية، أخطاء الصياغة، علامات الترقيم".

منك نستفيد @linguistmonitor!



أكتب تغريداتي شخصيًا، بكل أخطائها. شكراً لهذا التدقيق، لأن كدارس أجنبي التكرار يعلّم الحمار! https://t.co/opZi5n39EQ — Ulric Shannon 🇨🇦 (@UlricShannon) December 8, 2019

وأرفق السفير أوريك شانون، التغريدة بجملة: "ومنك نستفيد، أكتب تغريداتي شخصيا بكل أخطائها. شكراً لهذا التدقيق، لأني كدارس أجنبي التكرار يعلّم الحمار!".

تغريدة السفير لاقت رواجا واسعا عبر موقع التواصل، حيث حصدت عشرات الإعجابات، ومئات من التعليقات التي أشادت بالروح المرحة التي يتمتع بها السفير.