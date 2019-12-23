شاهد رونالدو غاضباً يتصرف بروح غير رياضية في السعودية

ظهر فيديو، لما بدر من اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نجم فريق Juventus الإيطالي بكرة القدم، وقبله نادي "ريال مدريد" الإسباني، حين غضب وتصرف بروح غير رياضية بعد مباراة خاضها فريقه ضد مواطنه Lazio أمس الأحد في العاصمة السعودية، وكانت على كأس Italian Super Cup وانتهت بتتويج "لاتسيو" بطلاً للسوبر للمرة الخامسة بتاريخه، بعد فوزه 3-1 في المبارة التي جرت على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

لم يكن رونالدو راضياً بوضوح عن نتيجة المباراة التي لم يحالفه الحظ خلالها في التسجيل، وأثناء مراسم التتويج التي قلدوا فيها ميدالية الوصيف الفضية على صدره وصدور لاعبي فريقه، بحسب ما نرى في الفيديو الذي تعرضه "العربية.نت" أدناه، قام بعد تسلمه للميدالية بانتزاعها مباشرة من حول عنقه، وسحبها عن صدره بطريقة الراغب برميها، كما قام بما أحرج أحد المتوّجين حين مد يده إليه ليصافحه، فتجاهله ومضى وهو ناظر في اللاشيء كأنه تمثال من الشمع بلا حياة.

واكتظت مواقع التواصل ووسائل الإعلام بمئات التعليقات، انتقاداً لتصرف رونالدو الذي أجمع كثيرون على أنه "لا يهتم إلا ببريق الذهب فقط" إلا أنه لم يجتهد كعادته في المباراة التي لعبها طوال 90 دقيقة، ولم يكن نصيبه منها ميدالية ذهبية، كالتي علقها لاعبو "لاتسيو" على صدورهم، ثم طالبه الكثيرون بالاعتذار.

مع ذلك بث موقع Calciomercato الإخباري الإيطالي، أن رونالدو البالغ 34 سنة، ذكر في مقابلة ستبثها شبكة DAZN التلفزيونية البريطانية يوم الجمعة المقبل، أنه لا يزال يستمتع بأدائه في كرة القدم.

وهناك من دافع عنه بطريقة غير مباشرة، وهي شبكة Football Italia الكروية الإخبارية، عبر قولها إن رونالدو لم يكن متأكداً تماماً من البروتوكول "لأنه كان في الجانب الخاسر بحفل التتويج، ولأنه لم يواجه ذلك منذ أكثر من 7 سنوات"، في إشارة منها إلى نهائي آخر خسره اللاعب المعروف برمز CR7 أيضا، وكان حين لعب مع فريقه السابق ريال مدريد نهائي كأس 2013 أمام أتلتيكو مدريد، وخرج الريال مهزوماً.