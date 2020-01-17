عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية

تركيا تعلن مقتل 3 من قواتها شمال شرقي سوريا

المصدر: العربية.نت - وكالات
قوات تركية في شمال سوريا - أرشيفية
رابط مختصر

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، مقتل 3 من جنودها بتفجير سيارة مفخخة، شمال شرقي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب أصدرته، اليوم الجمعة، أن التفجير وقع الليلة الماضية أثناء تنفيذ العسكريين الأتراك تفتيشا مروريا، دون شرح تفاصيل إضافية.

موضوع يهمك
?
توعد الجيش التونسي، الجمعة، بضرب أي هدف "يقترب من المجال الجوي للبلاد مع ليبيا".وقال الجيش التونسي إن "طائرات تحلق قرب...

جيش تونس: سنضرب أي هدف يقترب من مجالنا الجوي مع ليبيا جيش تونس: سنضرب أي هدف يقترب من مجالنا الجوي مع ليبيا المغرب العربي

وكانت مصادر في الجيش السوري الحر قد أفادت لوكالة "نوفوستي" الروسية أمس بمقتل ستة أشخاص، هم ضابطان تركيان وأربعة عناصر للجيش الحر بتفجير سيارة مفخخة في بلدة سلوك شمال شرقي سوريا.

يذكر أن تركيا خسرت أكثر من 20 عسكرياً شمال شرقي سوريا منذ إطلاقها في أكتوبر الماضي عملية عسكرية جديدة شرقي الفرات.

كلمات دالّة

#تفجير, #سوريا, #تركيا
إقرأ أيضاً ليبيون يغلقون ميناء الزويتينة النفطي احتجاجاً على تدخل تركيا ليبيون يغلقون ميناء الزويتينة النفطي احتجاجاً على تدخل تركيا 18:33 GMT
إقرأ أيضاً مركز دراسات يكشف آخر مهمات قاسم سليماني في اليمن مركز دراسات يكشف آخر مهمات قاسم سليماني في اليمن 15:45 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر