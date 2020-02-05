خامنئي يحث على المشاركة بالانتخابات الإيرانية

حث المرشد الإيراني علي خامنئي المواطنين الإيرانيين على المشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشورى (البرلمان) المزمع إجراؤها في 21 من فبراير الجاري، في ظل دعوات واسعة لمقاطعة الانتخابات التي يعتبرها المنتقدون والمعارضون معروفة النتائج مسبقا بسبب "هندستها " من قبل "مجلس صيانة الدستور" الذي يشرف عليه ويهمين عليه المتشددون، كما يقولون.

ودعا خامنئي في كلمة، الأربعاء، بثها التلفزيون الإيراني، "كل من يحب إيران ويحرص على أمنها أن يشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة".

واعتبر المرشد الإيراني أن "المشاركة الفاعلة والواعية لجميع المواطنين في الانتخابات ستساهم في حل المشاكل الداخلية والخارجية"، حسب تعبيره.

وقال خامنئي: "ربما هناك من لا يحبني، لكن لو كان يحب إيران فيجب أن يأتي إلى صندوق الاقتراع".

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يذكر أن المجلس الأعلى للإصلاحيين في إيران، أعلن إحجامه عن تقديم قوائم انتخابية في العاصمة طهران، نتيجة رفض ترشيح أغلبية المرشحين الإصلاحيين.

وجاء في بيان للمجلس، الثلاثاء، أنه "نظراً إلى رفض ترشيح غالبية رؤساء وأعضاء الأحزاب الإصلاحية في إيران لا يمكننا أن نخوض الانتخابات بصورة عادلة".

ووفقاً لوكالة "فارس"، أعلن محمد رضا عارف، رئيس المجلس الأعلى للإصلاحيين أن "الأحزاب الإصلاحية ستخوض الانتخابات تحت قوائم حزبية متعددة".