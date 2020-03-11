بعد تعرضه للتنمر في مصر.. السائح الصيني يطل ثانية

بعد أن تعرض لحملة سخرية وتنمر شرسة، أثارت ضجة في مصر، اعتذر عدد من الشباب المصريين للسائح الصيني الذي شغل مواقع التواصل قبل يومين إثر انتشار صور له داخل سيارة أجرة على الطريق الدائري في القاهرة.

وكشفت الإعلامية الصينية فيحاء وانج، التي تعمل مراسلة صحافية في القاهرة، عن لقائها مع الشاب، مؤكدة في فيديو على صفحتها في فيسبوك، أن العديد من المصريين التقوا به واعتذروا له عما تعرض له .

وقالت فيحاء: نحن إخوة في الإنسانية وهذا النوع من الظواهر يعتبر نادرا.

كما دعت الإعلامية الصينية الجميع إلى الوقوف معا من أجل مكافحة الفيروس، كاشفة من خلال الفيديو عن تقديم الشباب المصريين الزهور إلى الصيني ضحية التنمر، كما وجهوا إليه التحية والاعتذار .

طرد من السيارة

وكان فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لسائح صيني، في سيارة أجرة بمنطقة المعادي في القاهرة، يتعرض للتنمر والسخرية من قبل السائق والمارة على السواء، ليقوم بعدها سائق السيارة بطرده.

وفي حين حاول الشاب الصيني بعد ذلك ركوب سيارة أخرى، إلا أنه جوبه برفض من قبل سيارات التاكسي

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وأثار الفيديو استياء عارما في مصر، وتقدم العديد من المغردين ورواد مواقع التواصل بالاعتذار للشاب، معبرين عن أسفهم من موقف السائق والمارة.

كما قدم الفنان أحمد السقا اعتذاره إلى الشاب الصيني، مؤكدًا عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه ليست أخلاق المصريين!