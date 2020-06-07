غوايدو بشوارع فنزويلا مجددا.. فريق الزعيم يوزع فيديوهات

عاد زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، إلى الظهور مجدداً في الشارع وسط الناس، وذلك في تسجيلات فيديو وزعها فريقه وحلفاؤه البرلمانيون، السبت، بعدما كان وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا قال قبل أيام إن غوايدو لجأ إلى السفارة الفرنسية في كراكاس.

فيما نفت باريس، الجمعة، تصريحات وزير الخارجية الفنزويلي.

موضوع يهمك نفت الخارجية الفرنسية وجود زعيم المعارضة خوان غوايدو في سفارتها في كراكاس.وكان وزير الخارجيّة الفنزويلي، خورخي أرييزا،... فنزويلا تكشف مخبأ غوايدو.. وباريس: غير موجود بالسفارة العرب و العالم

ويظهر غوايدو في مقاطع الفيديو تلك مرتديا قفازات، وواضعا قناعا للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وهو بدا يمشي بالقرب من خط سيارات أمام محطة وقود ويلقي التحية على سائقين ويتحدث إليهم.

وقال غوايدو في أحد تلك المقاطع التي لم يُعرف مكان أو تاريخ تصويرها، "هُم الذين يختبئون مكافأة 15 مليون دولار لهم. أنا أقوم بإظهار وجهي".

15 مليون دولار

يشار إلى أنه وفي نهاية آذار/مارس الماضي، عرضت واشنطن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار لقاء معلومات تساعد في القبض على الرئيس الفنزويلي الاشتراكي، نيكولاس مادورو، بتهمة "الإرهاب المرتبط بالمخدرات".

Maduro:



Importaron gasolina que PDVSA dejó de producir por saquearla, para regalar a Cuba y enriquecer enchufados.



La aumentas y cobras en $, que fue excusa en 92: Ya no tienes razón de ser, eres la nada y sigue el desastre.



Nadie se acostumbra

Nos van a encontrar en la calle https://t.co/9uHejCht8P — Juan Guaidó (@jguaido) June 7, 2020

ونفت فرنسا الجمعة أن يكون غوايدو لجأ إلى سفارتها في كراكاس، خلافا لما أكده وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا في وقت سابق.

وردّاً منه على سؤال عمّا إذا كان المعارض ليوبولدو لوبيز موجوداً في مقرّ إقامة سفير إسبانيا، وما إذا كان غوايدو موجوداً داخل سفارة فرنسا، قال أريازا "لا يُمكننا الدخول إلى مقرّ سفارة أيّ بلد كان - في هذه الحالة سفارتا إسبانيا أو فرنسا"، مضيفاً أنّ الاعتقال بالقوّة "غير ممكن".

فرنسا تؤيد بقوة

بدورها، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أنييس فون دير مول، إن "خوان غوايدو ليس موجودا في مقر سفارة فرنسا في كراكاس، وأكدنا ذلك مرارا للسلطات الفنزويلية".

وفرنسا من بين أكثر من 50 دولة اعترفت بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا، بعد أن اتهم البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة الرئيس نيكولاس مادورو باغتصاب السلطة في اقتراع شابته تجاوزات خطيرة عام 2018.

يذكر أن غوايدو كان تحدّى في كانون الثاني/يناير منعاً من السفر، وأجرى جولة أوروبّية لحشد التأييد لجهوده من أجل إطاحة مادورو. كما أجرى خلال الجولة محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال غوايدو في ما بعد إنّه تلقّى "دعماً حازماً" من ماكرون.