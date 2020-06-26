واشنطن: يجب حل قضية الميليشيات في ليبيا

جددت الولايات المتحدة دعوتها الأطراف الليبية إلى استئناف المفاوضات. وأوضحت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الجمعة، أن اللقاء الافتراضي الذي جرى قبل يومين بين وزارة الخارجية الأميركية وحكومة الوفاق شدد على ضرورة تفكيك الميليشيات.

كما لفتت الوزارة إلى أن "انتهاء الحصار على طرابلس خلق فرصة جديدة وضرورة لمعالجة قضية الميليشيات في الشرق والغرب الليبي".

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إلى ذلك، كررت الموقف الأميركي الرافض للتدخل الخارجي، مطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والعودة للمفاوضات.

يذكر أنه على مدى الأسابيع الماضية، كررت الإدارة الأميركية تأكيدها على ضرورة وقف النار في البلاد التي مزقتها الحرب، والعودة إلى المفاوضات بين الأطراف المتنازعة تحت غطاء القوانين والقرارات الأممية، فضلاً عن وقف التدخلات الخارجية.

وكان الوضع الميداني تصاعد في العاصمة طرابلس ومحيطها، مع تقدم قوات الوفاق المدعومة من أنقرة باتجاه بعض المناطق التي كان الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر يسيطر عليها.

سرت.. عقد العقد

وفي حين تسارعت الدعوات الإقليمية والدولية إلى ضرورة وقف النار، اشترطت تركيا على لسان الوفاق انسحاب الجيش الليبي من سرت والجفرة من أجل الالتزام بالهدنة.

في المقابل، أكد الجيش تمسكه بسرت تلك المدينة الاستراتيجية التي تصل غرب ليبيا بشرقها، مؤكدا استعداده للدفاع عنها في وجه أي تقدم من قبل ميليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين الذين أتت بهم أنقرة إلى العاصمة طرابلس، بحسب تعبيره.

يذكر أن مدينة سرت الساحلية، مسقط رأس الزعيم الراحل معمّر القذافي ولاحقاً معقل تنظيم داعش لسنوات قبل تحريرها، تتمتع بموقع استراتيجي بين الشرق والغرب في ليبيا، وتشكل محور نزاع قوي بين الجيش و"الوفاق".