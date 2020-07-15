41 سنة من الإعدام كافية.. صورة من خارجية أميركا لإيران

مع انطلاق موجة واسعة مناهضة لأحكام الإعدام في إيران خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل، شارك فيها ناشطون إيرانيون للمطالبات بوقف أحكام الإعدام الظالمة بحق معتقلين في السجون الإيرانية، لا سيما الشبان الثلاثة أمير حسين مرادي، وسعيد تمجيدي، ومحمد رجبي على خلفية مشاركتهم في تظاهرات نوفمبر الماضي، دخلت وزارة الخارجية الأميركية ومنظمة العفو الدولية على الخط أيضا.

فقد نشر حساب الخارجية بالفارسي صورة إعدام شهيرة لمواطنين أكراد في بداية الثورة في إيران، تحت وسم "لا للإعدامات" أو #إعدام_نكنيد ، كاتبا فوقها 41 سنة من الإعدامات المتتالية كافية.

بدورها تضامنت منظمة العفو الدولية مع هاشتاغ "#إعدام_نكنيد، قائلة ينبغي على المرشد الإيراني علي خامنئي أن يلغي أحكام الإعدام الصادرة بحق المتظاهرين الثلاثة فوراً، لأن محاكمتهم لم تكن عادلة، مضيفة أن الشبان أكدوا تعرضهم للتعذيب بالضرب والصدمات الكهربائية.

وكانت عاصفة من التغريدات اجتاحت "تويتر" للمطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء الشبان.

أتى ذلك، ذلك بعد إعلان المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام الصادرة بحق المتظاهرين الثلاثة الذين شاركوا في احتجاجات نوفمبر.

وتزامنًا مع انتشار تلك الحملة على تويتر، أفادت مواقع مراقبة الإنترنت حول العالم بصعوبة الوصول إلى الشبكة داخل إيران.