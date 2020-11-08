ظهر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، غير مكترث بإعلان الإعلام المحلي فوز خصمه جون بايدن أمس بالانتخابات، فمضى ليمارس رياضة الغولف في منتجع يملكه في ولاية فرجينيا، ولما انتهى وخرج ليعود إلى البيت الأبيض، صادف حفل زفاف أقامه عروسان جديدان في المنتجع، فاقترب منهما وكان المهنئ الأبرز لهما في الحفل، ثم طلب العروسان صورة تذكارية معه.

العروسان ليزلي وجوناثان، نشرا الفيديو في تويتر، ومنه انتقل إلى وسائل إعلام محلية ودولية، وفيه نرى ترمب غير مكترث بالإعلان عن فوز بادين، بل منهمك بتهنئة العروسين، وسط حراسة أمنية، وفي إحدى اللحظات قالت له إحدى المدعوات: شكرا لك السيد الرئيس.. نحبك كثيرا" فأجالها ترمب: "أتمنى لكم جميعا حياة رائعة"، ثم مضى إلى شأنه. إلا أن الفيديو الذي التقطه أحد المدعوين بكاميرا هاتفه الجوال تحول إلى فيديو انتشر أمس واليوم في وسائل الإعلام ومواقع التواصل، واتخذوه دليلاً على محافظة ترمب على طابعه الخاص.