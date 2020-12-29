غضب في السودان.. من قتل بهاء الدين!

على مدى الأيام الماضية، تردد اسم بهاء الدين نوري بين السودانيين على مواقع التواصل، فالشاب الذي وجد جثة بعد أيام من اختفائه، رسم العديد من التساؤلات، وأثارت قضيته ضجة كبيرة وردود فعل واسعة في الشارع السوداني.

ما دفع النيابة العامة إلى إصدار أمر بالقبض على عسكريين متهمين في قضية مقتله، وأضحت في بيان صحافي، مساء أمس إن جثمان الشاب أخضع لتشريح جديد بطلب من أولياء الدم، وأثبت تقرير لجنة الطب العدلي تعرض المجني عليه لإصابات متعددة أدت لوفاته.

وفي حين وجهت أصابع الاتهام إلى عدد من أفراد قوات الدعم السريع، أعلنت النيابة أن كافة الاجراءات اتخذت للقبض وتسليم جميع الأفراد الذي قبضوا على الشاب واحتجزوه لأيام.

#من_قتل_بهاء

بهاء الدين نوري محمد علي جزيره صاي موركه تم اعتقاله يوم الاربعاء من جهه امنيه غير معروفه وتم الاتصال باهله امس صباحا باستلام الجثمان بالمشرحه بعد التعزيب وقتله بابشع انواع التعزيب .

ومازال الجثمان بالمشرحه وغير معروف الجهه المسؤله pic.twitter.com/EAjmDOnkeK — معتصم عابدين (@kasala122) December 22, 2020

الدعم السريع يحقق أيضا

بدورها فتحت قوات الدعم السريع تحقيقاً مع مسؤوليها، وتم إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات والضباط المعنيين إلى التحقيق، وتم التحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الشاب بهاء الدين نوري، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السودانية.

يشار إلى أن قضية نوري البالغ من العمر 45 عاما، والذي كان عضو "لجنة المقاومة" في حيه، وهي جمعية نشطت في التنديد بنظام الرئيس المعزول عمر البشير، بدأت يوم 16 كانون الأول/ديسمبر، حيث أقدم رجال بزي مدني، أتوا في سيارة لا تحمل لوحات معدنية، على اعتقاله أثناء جلوسه بمقهى في حي الكلاكلة جنوب الخرطوم.

آثار ضرب وتعذيب

وبعد 5 أيام من اختفائه، عثر على جثته في مشرحة مستشفى أم درمان، إحدى مدن العاصمة.

إلا أن عائلته رفضت دفنه بعد اكتشاف آثار ضرب وتعذيب.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي باسم الشاب الأربعيني، على مدى أيام، وتصدر وسم من قتل بهاء الدين تغريدات السودانيين على تويتر.