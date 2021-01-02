أصيب عمرو موسى الأمين العام الأسبق للجامعة العربية بفيروس كورونا .

وقال موسى البالغ من العمر 84 عاما إن حالته الصحية مستقرة، ولم يتم نقله إلى المستشفى، مضيفا أنه يخضع للعزل المنزلي ويشرف على علاجه عدد من الأطباء . وأضاف أن حالته الصحية مستقرة .

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة، المصرية الجمعة، تسجيل 1409 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و 56 حالة وفاة وخروج 721 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد المصابين في مصر بفيروس كورونا حتى الجمعة، بلغ 139الف و471 حالة من ضمنهم 112 ألف و826 حالة تم شفاؤها، و 7687 حالة وفاة.



