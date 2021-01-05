  • مباشر
اللغة

ولي العهد السعودي يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية

ولي العهد السعودي يلتقي أمير قطر
ولي العهد السعودي يلتقي أمير قطر
قمة مجلس التعاون

ولي العهد السعودي يبحث مع أمير قطر العلاقات الثنائية

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وحضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

هذا وأكد بيان القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا على مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج.

وصرح وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال مؤتمر صحافي عقب القمة، بأن حكمة القادة قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي.

وأضاف وزير الخارجية السعودي، أن قمة العلا اكتسبت أهمية بالغة، وأن عنوان القمة كان طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج.

تعز.. مقتل وإصابة العشرات بنيران الحوثي في 3 مديريات اليمن اليمن والحوثي تعز.. مقتل وإصابة العشرات بنيران الحوثي في 3 مديريات

وانطلقت الثلاثاء أعمال القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبرئاسة ولي العهد السعودي، وبحضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث تم الاتفاق على بيان القمة الخليجية في العلا بالإجماع، ووقع المشاركون على البيان خلال الجلسة الافتتاحية. كما وقعت مصر على البيان، بحسب الخارجية المصرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

مشروب منعش يساعد على التغلب على إحباط كورونا مشروب منعش يساعد على التغلب على إحباط كورونا
يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا

الأكثر قراءة

مشهد مشهد "مرضى العناية" هز مصر.. صاحبة الصورة تروي ما حدث
بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً بلسان حسن نصر الله.. إيران تطعن الأسد مجدداً
أمير قطر يؤكد حضوره القمة الخليجية في السعودية أمير قطر يؤكد حضوره القمة الخليجية في السعودية
مصادر العربية: مصر ستفتح المجال الجوي للطائرات القطرية مصادر العربية: مصر ستفتح المجال الجوي للطائرات القطرية
الكويت تعلن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر الكويت تعلن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر
شاهد لحظة استقبال ولي العهد السعودي أمير قطر شاهد لحظة استقبال ولي العهد السعودي أمير قطر

قبل أن تذهب

ماذا حدث داخل مستشفى زفتى لعزل مصابي كورونا في مصر؟
ماذا حدث داخل مستشفى زفتى لعزل مصابي كورونا في مصر؟

اكتشف المزيد