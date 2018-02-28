تغيرت الخريطة العالمية.. وظل شعارنا "أن تعرف أكثر" آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 11:59 - GMT 08:59 تارخ النشر: الأربعاء 12 جمادي الثاني 1439 هـ - 28 فبراير 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تغيرت الخريطة العالمية.. وظل شعارنا "أن تعرف أكثر" PDF اطبع إقرأ أيضاً هل تتذكرون الحدث الرياضي الأبرز بتاريخ المنتخب الإسباني؟ 08:59 GMT إقرأ أيضاً في عام 2053.. وتظل العربية في الصدارة 08:59 GMT