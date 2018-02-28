هل تتذكرون الأزمة الطاحنة التي أطاحت بالأسواق العالمية؟ آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 11:59 - GMT 08:59 تارخ النشر: الأربعاء 12 جمادي الثاني 1439 هـ - 28 فبراير 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل تتذكرون الأزمة الطاحنة التي أطاحت بالأسواق العالمية؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً هل تتذكرون لحظة دخول القوات الأميركية العراق في 2003؟ 08:59 GMT إقرأ أيضاً هل تتذكرون قصة فيسبوك كموقع تواصلي بين الطلاب في 2004؟ 08:59 GMT