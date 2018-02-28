هل تتذكرون الحدث الرياضي الأبرز بتاريخ المنتخب الإسباني؟ آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 11:59 - GMT 08:59 تارخ النشر: الأربعاء 12 جمادي الثاني 1439 هـ - 28 فبراير 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل تتذكرون الحدث الرياضي الأبرز بتاريخ المنتخب الإسباني؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً هل تتذكرون قصة فيسبوك كموقع تواصلي بين الطلاب في 2004؟ 08:59 GMT إقرأ أيضاً تغيرت الخريطة العالمية.. وظل شعارنا "أن تعرف أكثر" 08:59 GMT