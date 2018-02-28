هل تتذكرون قصة فيسبوك كموقع تواصلي بين الطلاب في 2004؟ آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 11:59 - GMT 08:59 تارخ النشر: الأربعاء 12 جمادي الثاني 1439 هـ - 28 فبراير 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل تتذكرون قصة فيسبوك كموقع تواصلي بين الطلاب في 2004؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً هل تتذكرون الأزمة الطاحنة التي أطاحت بالأسواق العالمية؟ 08:59 GMT إقرأ أيضاً هل تتذكرون الحدث الرياضي الأبرز بتاريخ المنتخب الإسباني؟ 08:59 GMT