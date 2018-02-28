هل تتذكرون لحظة دخول القوات الأميركية العراق في 2003؟ آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 11:59 - GMT 08:59 تارخ النشر: الأربعاء 12 جمادي الثاني 1439 هـ - 28 فبراير 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل تتذكرون لحظة دخول القوات الأميركية العراق في 2003؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً هل تتذكرون ما حدث في 14 فبراير 2005 في بيروت؟ 08:59 GMT إقرأ أيضاً هل تتذكرون الأزمة الطاحنة التي أطاحت بالأسواق العالمية؟ 08:59 GMT