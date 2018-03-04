هل تتذكرون هذه اللحظات التاريخية التي نقلتها العربية؟ آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 14:07 - GMT 11:07 تارخ النشر: الأحد 16 جمادي الثاني 1439 هـ - 04 مارس 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هل تتذكرون هذه اللحظات التاريخية التي نقلتها العربية؟ PDF اطبع إقرأ أيضاً هل تتذكرون الشرارة التي أشعلت الثورة التونسية؟ 11:07 GMT إقرأ أيضاً هل تتذكرون هذه المقابلات الحصرية للعربية مع زعماء العالم؟ 11:07 GMT