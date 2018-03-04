هل تتذكرون هذه المقابلات الحصرية للعربية مع زعماء العالم؟ آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 11:59 - GMT 08:59

تارخ النشر: الأحد 16 جمادي الثاني 1439 هـ - 04 مارس 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00

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