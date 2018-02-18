لن تصدق كيف بدأت صناعة الجينز آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:43 - GMT 07:43 تارخ النشر: الأحد 2 جمادي الثاني 1439 هـ - 18 فبراير 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: دبي - العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك لن تصدق كيف بدأت صناعة الجينز PDF اطبع حجم الخط شاهد فيديو " #العربية_نت" عن تاريخ #الجينز، والظروف التي أدت إلى بدء صناعة تلك #الملابس الشهيرة. كلمات دالّة #العربية, #الجينز, #الملابس, #العربية نت