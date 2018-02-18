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لن تصدق كيف بدأت صناعة الجينز

المصدر: دبي - العربية.نت
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شاهد فيديو " #العربية_نت" عن تاريخ #الجينز، والظروف التي أدت إلى بدء صناعة تلك #الملابس الشهيرة.

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