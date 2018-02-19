ما هي الأغنية المفضلة لوالدة فنان العرب؟ آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 13:30 - GMT 10:30 تارخ النشر: الاثنين 3 جمادي الثاني 1439 هـ - 19 فبراير 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ما هي الأغنية المفضلة لوالدة فنان العرب؟ PDF اطبع حجم الخط شاهد فيديو #العربية_نت عن فنان العرب محمد عبده، ومعلومات لا تعرفها عنه وعن رحلته الفنية وهواياته بعيداً عن الفن. كلمات دالّة #العربية نت