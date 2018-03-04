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ماذا تعرف عن البدوي الذي دل السعودية على النفط؟

المصدر: العربية.نت
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يعرض موقع #العربية.نت فيديو خاصاً عن قصة خميس بن رمثان البدوي الذي دلّ #السعودية على اكتشاف #النفط.

كلمات دالّة

#النفط, #السعودية, #العربية

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