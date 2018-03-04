ماذا تعرف عن البدوي الذي دل السعودية على النفط؟ آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:50 - GMT 07:50 تارخ النشر: الأحد 16 جمادي الثاني 1439 هـ - 04 مارس 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ماذا تعرف عن البدوي الذي دل السعودية على النفط؟ PDF اطبع حجم الخط يعرض موقع #العربية.نت فيديو خاصاً عن قصة خميس بن رمثان البدوي الذي دلّ #السعودية على اكتشاف #النفط. كلمات دالّة #النفط, #السعودية, #العربية