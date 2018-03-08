محمد بن سلمان في زيارة تاريخية لبريطانيا آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:50 - GMT 07:50 تارخ النشر: الخميس 20 جمادي الثاني 1439 هـ - 08 مارس 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك محمد بن سلمان في زيارة تاريخية لبريطانيا PDF اطبع حجم الخط شاهد فيديو "العربية.نت" عن زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى بريطانيا التي وصفت بالتاريخية. كلمات دالّة #السعودية, #بريطانيا, #زيارة تاريخية, #محمد بن سلمان, #ولي العهد