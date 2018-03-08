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محمد بن سلمان في زيارة تاريخية لبريطانيا

المصدر: العربية.نت
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شاهد فيديو "العربية.نت" عن زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، إلى بريطانيا التي وصفت بالتاريخية.

كلمات دالّة

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