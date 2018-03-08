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في يوم المرأة.. شاهد أشهر نساء عالمات

المصدر: العربية.نت
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شاهد فيديو "العربية.نت" عن أشهر #العلماء من #النساء في ذكرى احتفالية #يوم_المرأة_العالمي الذي يوافق 8 مارس من كل عام.

كلمات دالّة

#العلماء, #النساء, #يوم المرأة العالمي

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