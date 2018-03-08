في يوم المرأة.. شاهد أشهر نساء عالمات آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:43 - GMT 07:43 تارخ النشر: الخميس 20 جمادي الثاني 1439 هـ - 08 مارس 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك في يوم المرأة.. شاهد أشهر نساء عالمات PDF اطبع حجم الخط شاهد فيديو "العربية.نت" عن أشهر #العلماء من #النساء في ذكرى احتفالية #يوم_المرأة_العالمي الذي يوافق 8 مارس من كل عام. كلمات دالّة #العلماء, #النساء, #يوم المرأة العالمي