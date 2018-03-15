فيديو "العربية.نت".. ماذا تعرف عن اليهود في البحرين؟ آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:50 - GMT 07:50 تارخ النشر: الخميس 27 جمادي الثاني 1439 هـ - 15 مارس 2018 KSA 11:57 - GMT 08:57 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك فيديو "العربية.نت".. ماذا تعرف عن اليهود في البحرين؟ PDF اطبع حجم الخط ماذا تعرف عن يهود البحرين؟ "العربية.نت" تجيب عن هذا السؤال من خلال الفيديو المرفق. كلمات دالّة #فيديو العربية نت, #يهود البحرين