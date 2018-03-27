لماذا نضع خاتم الزواج بهذه الإصبع بالذات؟ آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:38 - GMT 07:38 تارخ النشر: الثلاثاء 10 رجب 1439 هـ - 27 مارس 2018 KSA 16:14 - GMT 13:14 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك لماذا نضع خاتم الزواج بهذه الإصبع بالذات؟ PDF اطبع حجم الخط أسألت نفسك من قبل عن سبب ارتداء خاتم الزواج في أصبع بعينه؟ "العربية.نت" تذكر لك الأسباب في الفيديو المرفق.. كلمات دالّة #خاتم الزواج, #فيديو العربية نت