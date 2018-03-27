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لماذا نضع خاتم الزواج بهذه الإصبع بالذات؟

المصدر: العربية.نت
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أسألت نفسك من قبل عن سبب ارتداء خاتم الزواج في أصبع بعينه؟ "العربية.نت" تذكر لك الأسباب في الفيديو المرفق..

كلمات دالّة

#خاتم الزواج, #فيديو العربية نت

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