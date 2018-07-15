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شاهد كيف ابتكر علماء كنديون جهازاً لإخفاء الأجسام!

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قام علماء في جامعة روتشستر في كندا بابتكار جهاز يخفي الأجسام، فيديو "العربية.نت" المرفق يستعرض آلية عمل الجهاز

كلمات دالّة

#كندا, #عباءة الإخفاء

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