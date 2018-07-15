شاهد كيف ابتكر علماء كنديون جهازاً لإخفاء الأجسام! آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 13:33 - GMT 10:33 تارخ النشر: الأحد 2 ذو القعدة 1439 هـ - 15 يوليو 2018 KSA 14:01 - GMT 11:01 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك شاهد كيف ابتكر علماء كنديون جهازاً لإخفاء الأجسام! PDF اطبع حجم الخط قام علماء في جامعة روتشستر في كندا بابتكار جهاز يخفي الأجسام، فيديو "العربية.نت" المرفق يستعرض آلية عمل الجهاز كلمات دالّة #كندا, #عباءة الإخفاء