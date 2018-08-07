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شاهد.. شابة سعودية تواجه المسلحين بـ"الدوجا"

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الشابة السعودية ريم العودة سافرت لإكمال دراستها في ولاية واشنطن عام 2013، ودعتها حاجتها لحماية نفسها من الاعتداءات إلى تعلم فن الدوجا الفلبيني القتالي، فيديو "العربية.نت" يحكي كيف نالت ريم شهادة التدريب المعتمدة وما هدفها من تدريب الفتيات.

كلمات دالّة

#الدوجا, #السعودية

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