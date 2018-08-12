شاهد كيف استقبل 3 توائم سعوديين مربيتهم في المطار آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:39 - GMT 07:39 تارخ النشر: الأحد 30 ذو القعدة 1439 هـ - 12 أغسطس 2018 KSA 13:33 - GMT 10:33 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك شاهد كيف استقبل 3 توائم سعوديين مربيتهم في المطار PDF اطبع حجم الخط في مشهد يظهر شدة التعلق بها.. ثلاثة توائم على كراسيهم المتحركة، أصروا على استقبال مربيتهم في المطار بالسعودية. كلمات دالّة #توائم, #مربية, #السعودية, #مطار