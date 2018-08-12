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شاهد كيف استقبل 3 توائم سعوديين مربيتهم في المطار

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في مشهد يظهر شدة التعلق بها.. ثلاثة توائم على كراسيهم المتحركة، أصروا على استقبال مربيتهم في المطار بالسعودية.

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