تغريدات وأسرار تكشف تحيز المحققة المتطوعة بقضية خاشقجي

وسائل الإعلام القطرية والتركية تتداول اسم سيدة أوروبية، أجنيس كالامارد.. المقررة الأممية المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء، تطوعت بإجراء تحقيق مستقل بشأن مقتل جمال خاشقجي، وأعلنت عن انتهائها من التحقيق بإسطنبول بعد 5 أيام فقط



