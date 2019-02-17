تفاصيل علاقات قطر وإيران بعد 40 عاماً على ثورة الخميني

أمير قطر هنأ رئيس إيران بالذكرى 40 لثورة الخميني، الشيخ تميم وصف روحاني بالصديق والشقيق، قطر الوحيدة التي صوتت ضد قرار أممي بشأن نووي إيران، وعقد مسؤولون أمنيون من قطر وإيران 12 اجتماعاً في 2015، رغم عضوية قطر في مجلس التعاون إلا أنها رحبت بمقترح إيراني لإنشاء "منظمة دفاعية إقليمية"

