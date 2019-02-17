عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ميديا

تفاصيل علاقات قطر وإيران بعد 40 عاماً على ثورة الخميني

رابط مختصر

أمير قطر هنأ رئيس إيران بالذكرى 40 لثورة الخميني، الشيخ تميم وصف روحاني بالصديق والشقيق، قطر الوحيدة التي صوتت ضد قرار أممي بشأن نووي إيران، وعقد مسؤولون أمنيون من قطر وإيران 12 اجتماعاً في 2015، رغم عضوية قطر في مجلس التعاون إلا أنها رحبت بمقترح إيراني لإنشاء "منظمة دفاعية إقليمية"

إقرأ أيضاً

إعلانات

شاهد أيضا