عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ميديا

حمد بن جاسم بقفص الإدانة.. الشاهد الأهم يدلي باعترافاته

رابط مختصر

ماركوس أغيوس الرئيس السابق لـ"باركليز" يمثل بمنصة الشهود، بمحاكمة 4 مسؤولين سابقين بالبنك متهمين بدفع رشاوى وعمولات بـ322 مليون جنيه لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، أغيوس تنحى عن منصبه بـ2012 بعد تورط البنك في "فضيحة تزوير"

إقرأ أيضاً

إعلانات

شاهد أيضا