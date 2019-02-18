ماركوس أغيوس الرئيس السابق لـ"باركليز" يمثل بمنصة الشهود، بمحاكمة 4 مسؤولين سابقين بالبنك متهمين بدفع رشاوى وعمولات بـ322 مليون جنيه لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، أغيوس تنحى عن منصبه بـ2012 بعد تورط البنك في "فضيحة تزوير"
حمد بن جاسم بقفص الإدانة.. الشاهد الأهم يدلي باعترافاته
ماركوس أغيوس الرئيس السابق لـ"باركليز" يمثل بمنصة الشهود، بمحاكمة 4 مسؤولين سابقين بالبنك متهمين بدفع رشاوى وعمولات بـ322 مليون جنيه لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، أغيوس تنحى عن منصبه بـ2012 بعد تورط البنك في "فضيحة تزوير"