حمد بن جاسم بقفص الإدانة.. الشاهد الأهم يدلي باعترافاته

ماركوس أغيوس الرئيس السابق لـ"باركليز" يمثل بمنصة الشهود، بمحاكمة 4 مسؤولين سابقين بالبنك متهمين بدفع رشاوى وعمولات بـ322 مليون جنيه لرئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، أغيوس تنحى عن منصبه بـ2012 بعد تورط البنك في "فضيحة تزوير"

