فضيحة باركليز.. شهادة ورسائل تفضح حمد بن جاسم

استأنفت محاكمة الأعمدة الأربعة بـ "باركليز" في فضيحة حمد بن جاسم، المحكمة استمعت لشهادة ماركوس إيجيس رئيس مجموعة باركليز الأسبق، الذي تعتبر شهادته مهمة جداً



عرض مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة الأدلة الحاسمة، حزمة من الرسائل الإلكترونية تفضح رئيس وزراء قطر ، تتكلم عن دفع عمولات وكوبونات أرباح للأسهم، أوراق مكتوبة بخط اليد ومكالمات وإيميلات، تكشف جميعها اتصالات مباشرة مع حمد بن جاسم ولقائه مع تنفيذيين وجهاً لوجه في 2008

