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من هو التكفيري السعودي الذي يلمعه الإعلام القطري؟

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وليد السناني أو أبو السبيع متطرف يحاول الإعلام القطري إبرازه وتلميعه بهدف إحياء ميراث القاعدة وإسقاط شرعية الدولة السعودية، أوقف أمنياً في عام 1994 لعدم اعترافه بشرعية الدولة وإنكار الاستعانة بالقوات الأجنبية، تنظيم القاعدة تبنى أطروحاته وتداولها إعلامياً ومن ثم تلقفها داعش والمتطرفون

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