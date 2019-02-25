حمد بن جاسم مطلوب للعدالة في بريطانيا

تجدد الجدل في لندن حول الوضع القانوني لرئيس الوزراء القطري السابق، جاء ذلك بعدما أشار القاضي روبرت جاي إلى أنه من البديهي إدراجه في المحاكمة،

مصادر مطلعة أكدت لـ"العربية.نت" قيام السفارة القطرية في لندن بتعيين حمد بن جاسم بوظيفة عادية من أجل منحه الحصانة الدبلوماسية..

تساؤلات.. هل سيهرب الشيخ "إتش بي جي" إلى بلد آخر لينجو من العقاب؟

