عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ميديا

قيادي بالحرس الثوري: تعاملنا مع القاعدة ودربنا عناصرهم

رابط مختصر

كشف القيادي في الحرس الثوري الإيراني اللواء سعيد قاسمي، عن تعاون الحرس الثوري قبل سنوات طويلة مع القاعدة، وتدريب عناصرها.

كلمات دالّة

#سعيد قاسمي, #ايران, #الحرس الثوري

إقرأ أيضاً

إعلانات

شاهد أيضا