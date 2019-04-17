قيادي بالحرس الثوري: تعاملنا مع القاعدة ودربنا عناصرهم آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 10:43 - GMT 07:43 تارخ النشر: الأربعاء 11 شعبان 1440 هـ - 17 أبريل 2019 KSA 19:47 - GMT 16:47 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك قيادي بالحرس الثوري: تعاملنا مع القاعدة ودربنا عناصرهم PDF اطبع حجم الخط كشف القيادي في الحرس الثوري الإيراني اللواء سعيد قاسمي، عن تعاون الحرس الثوري قبل سنوات طويلة مع القاعدة، وتدريب عناصرها. كلمات دالّة #سعيد قاسمي, #ايران, #الحرس الثوري