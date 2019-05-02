دانيال قتيل بلجيكا آخر تحديث: الأربعاء 27 رمضان 1441 هـ - 20 مايو 2020 KSA 11:03 - GMT 08:03 تارخ النشر: الخميس 26 شعبان 1440 هـ - 02 مايو 2019 KSA 12:58 - GMT 09:58 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك دانيال قتيل بلجيكا PDF اطبع حجم الخط كلمات دالّة #قتيل, #دانيال, #بلجيكا إقرأ أيضاً أب الطفل القتيل ببلجيكا: أعطيتهم زهرة عمري فأعادوه نعشا تبكي الحجر.. أم الطفل اللبناني المقتول ببلجيكا تنحب ابنها قصة الطفل اللبناني المقتول في بلجيكا