هتاف المحتجين يتواصل في لبنان: "طلاب عمال يسقط رأس المال" آخر تحديث: الأحد 16 جمادي الأول 1441 هـ - 12 يناير 2020 KSA 17:32 - GMT 14:32 تارخ النشر: الأحد 16 جمادي الأول 1441 هـ - 12 يناير 2020 KSA 15:44 - GMT 12:44 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك هتاف المحتجين يتواصل في لبنان: "طلاب عمال يسقط رأس المال" PDF اطبع حجم الخط مظاهرات لبنان تستعيد الزخم.. عودة المحتجين للشوارع تنديدا بأسوأ أزمة اقتصادية بهتافات: "طلاب عمال.. يسقط رأس المال"