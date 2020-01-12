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هتاف المحتجين يتواصل في لبنان: "طلاب عمال يسقط رأس المال"

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مظاهرات لبنان تستعيد الزخم.. عودة المحتجين للشوارع تنديدا بأسوأ أزمة اقتصادية بهتافات: "طلاب عمال.. يسقط رأس المال"