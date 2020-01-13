ما الذي تخشاه طهران في الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية؟ آخر تحديث: الاثنين 17 جمادي الأول 1441 هـ - 13 يناير 2020 KSA 23:38 - GMT 20:38 تارخ النشر: الاثنين 17 جمادي الأول 1441 هـ - 13 يناير 2020 KSA 23:37 - GMT 20:37 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ما الذي تخشاه طهران في الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية؟ PDF اطبع حجم الخط الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية.. أسرار اللحظات الأخيرة قبل الإسقاط وشركتان فقط حول العالم يمكنهما قراءة الشيفرات