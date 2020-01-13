مظاهرات في البصرة تطالب بالثأر لدم الصحافي عبدالصمد آخر تحديث: الاثنين 17 جمادي الأول 1441 هـ - 13 يناير 2020 KSA 23:37 - GMT 20:37 تارخ النشر: الأحد 16 جمادي الأول 1441 هـ - 12 يناير 2020 KSA 21:38 - GMT 18:38 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك مظاهرات في البصرة تطالب بالثأر لدم الصحافي عبدالصمد PDF اطبع حجم الخط متظاهرو البصرة يتهمون إيران بقتل الصحافي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي ويهتفون: "الثار الثار.. يا بصرة الأحرار"