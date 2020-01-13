عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العربية ميديا

مظاهرات في البصرة تطالب بالثأر لدم الصحافي عبدالصمد

رابط مختصر

متظاهرو البصرة يتهمون إيران بقتل الصحافي أحمد عبد الصمد وزميله المصور صفاء غالي ويهتفون: "الثار الثار.. يا بصرة الأحرار"