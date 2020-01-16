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رصاص المجهولين يحصد أرواح نشطاء العراق.. ناشط جديد يلفظ أنفاسه

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مسلسل الاغتيالات برصاص المجهولين وبنفس السيناريو متواصل في العراق.. مقتل الناشط أحمد سعدون المرشدي قرب منزله في بابل