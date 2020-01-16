رصاص المجهولين يحصد أرواح نشطاء العراق.. ناشط جديد يلفظ أنفاسه آخر تحديث: الخميس 20 جمادي الأول 1441 هـ - 16 يناير 2020 KSA 21:22 - GMT 18:22 تارخ النشر: الخميس 20 جمادي الأول 1441 هـ - 16 يناير 2020 KSA 20:44 - GMT 17:44 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك رصاص المجهولين يحصد أرواح نشطاء العراق.. ناشط جديد يلفظ أنفاسه PDF اطبع حجم الخط مسلسل الاغتيالات برصاص المجهولين وبنفس السيناريو متواصل في العراق.. مقتل الناشط أحمد سعدون المرشدي قرب منزله في بابل