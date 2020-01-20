حكايات ضحايا "الأوكرانية".. عروسان لم يعودا وطفلة بقي منها الحذاء آخر تحديث: الاثنين 24 جمادي الأول 1441 هـ - 20 يناير 2020 KSA 13:29 - GMT 10:29 تارخ النشر: الاثنين 24 جمادي الأول 1441 هـ - 20 يناير 2020 KSA 12:19 - GMT 09:19 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك حكايات ضحايا "الأوكرانية".. عروسان لم يعودا وطفلة بقي منها الحذاء PDF اطبع حجم الخط حكايات ضحايا "الأوكرانية".. عروسان لم يعودا وطفلة بقي منها الحذاء ورجل كان يحس أنها النهاية