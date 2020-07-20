بطريقة أغرب من الخيال.. مزارعون ألمان يحيون ذكرى بيتهوفن آخر تحديث: الاثنين 29 ذو القعدة 1441 هـ - 20 يوليو 2020 KSA 16:08 - GMT 13:08 تارخ النشر: الاثنين 29 ذو القعدة 1441 هـ - 20 يوليو 2020 KSA 12:28 - GMT 09:28 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بطريقة أغرب من الخيال.. مزارعون ألمان يحيون ذكرى بيتهوفن PDF اطبع حجم الخط احتفال أغرب من الخيال في ذكرى رحيله.. متاهة عملاقة وسط الزروع في #ألمانيا على شكل الموسيقار العالمي #بيتهوفن كلمات دالّة #ألمانيا, #بيتهوفن