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بطريقة أغرب من الخيال.. مزارعون ألمان يحيون ذكرى بيتهوفن

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احتفال أغرب من الخيال في ذكرى رحيله.. متاهة عملاقة وسط الزروع في #ألمانيا على شكل الموسيقار العالمي #بيتهوفن

كلمات دالّة

#ألمانيا, #بيتهوفن

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