بعد اكتئابه بشكل حاد.. باكستان تنقل فيل إلى محمية في كمبوديا آخر تحديث: الاثنين 29 ذو القعدة 1441 هـ - 20 يوليو 2020 KSA 16:09 - GMT 13:09 تارخ النشر: الاثنين 29 ذو القعدة 1441 هـ - 20 يوليو 2020 KSA 16:08 - GMT 13:08 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك بعد اكتئابه بشكل حاد.. باكستان تنقل فيل إلى محمية في كمبوديا PDF اطبع حجم الخط عانى من ظروف قاسية وقيد بسلاسل.. فيل "كافان" ينتقل إلى محمية في #كمبوديا بعدما أثار موجة غضب عالمية كلمات دالّة #كمبوديا