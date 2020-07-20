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بعد اكتئابه بشكل حاد.. باكستان تنقل فيل إلى محمية في كمبوديا

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عانى من ظروف قاسية وقيد بسلاسل.. فيل "كافان" ينتقل إلى محمية في #كمبوديا بعدما أثار موجة غضب عالمية

كلمات دالّة

#كمبوديا

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