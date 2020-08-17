اليابان تعاني من أكبر انكماش اقتصادي خلال 40 عاما بسبب كورونا آخر تحديث: الاثنين 27 ذو الحجة 1441 هـ - 17 أغسطس 2020 KSA 13:53 - GMT 10:53 تارخ النشر: الاثنين 27 ذو الحجة 1441 هـ - 17 أغسطس 2020 KSA 13:53 - GMT 10:53 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك اليابان تعاني من أكبر انكماش اقتصادي خلال 40 عاما بسبب كورونا PDF اطبع حجم الخط بعد انخفاض الصادرات بنسب قياسية بسبب #كورونا.. #اليابان تعاني من أكبر انكماش اقتصادي خلال 40 عاما كلمات دالّة #كورونا, #اليابان