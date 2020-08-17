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اليابان تعاني من أكبر انكماش اقتصادي خلال 40 عاما بسبب كورونا

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بعد انخفاض الصادرات بنسب قياسية بسبب #كورونا.. #اليابان تعاني من أكبر انكماش اقتصادي خلال 40 عاما

كلمات دالّة

#كورونا, #اليابان

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