ممر خشبي في قلب غابة روسية للوصول إلى مهبط أول رائدي فضاء بالبلاد آخر تحديث: الأربعاء 14 محرم 1442 هـ - 02 سبتمبر 2020 KSA 15:15 - GMT 12:15 تارخ النشر: الأربعاء 14 محرم 1442 هـ - 02 سبتمبر 2020 KSA 14:57 - GMT 11:57 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك ممر خشبي في قلب غابة روسية للوصول إلى مهبط أول رائدي فضاء بالبلاد PDF اطبع حجم الخط للوصول إلى النصب التذكاري لأول روسيين وصلا الفضاء.. متطوعون يشقون ممرا خشبيا في عمق غابة بيرم الروسية