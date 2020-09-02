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ممر خشبي في قلب غابة روسية للوصول إلى مهبط أول رائدي فضاء بالبلاد

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للوصول إلى النصب التذكاري لأول روسيين وصلا الفضاء.. متطوعون يشقون ممرا خشبيا في عمق غابة بيرم الروسية

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