المغني العالمي"أيون" يُنشئ مدينة عالمية في السنغال بـ6 مليارات دولار آخر تحديث: الأحد 18 محرم 1442 هـ - 06 سبتمبر 2020 KSA 21:37 - GMT 18:37 تارخ النشر: الأحد 18 محرم 1442 هـ - 06 سبتمبر 2020 KSA 21:35 - GMT 18:35 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك المغني العالمي"أيون" يُنشئ مدينة عالمية في السنغال بـ6 مليارات دولار PDF اطبع إقرأ أيضاً شاهد أستاذة جامعية تلفظ أنفاسها أثناء إلقاء محاضرة 18:28 GMT إقرأ أيضاً شاهد كيف تمكنت نساء الأردن من تحويل أوراق الشجر الى لوحات فنية وحقائب 19:29 GMT