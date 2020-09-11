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فلسطينية تخيط كمامات من الجينز للأطفال بهدف تشجيعهم لارتدائها

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لتشجيع الأطفال على ارتدائها.. فلسطينية تخيط كمامات من الجينز بألوان عدة وأشكال مختلفة.. بإعادة تدوير السراويل المستعملة

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