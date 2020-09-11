فلسطينية تخيط كمامات من الجينز للأطفال بهدف تشجيعهم لارتدائها آخر تحديث: الجمعة 23 محرم 1442 هـ - 11 سبتمبر 2020 KSA 14:49 - GMT 11:49 تارخ النشر: الجمعة 23 محرم 1442 هـ - 11 سبتمبر 2020 KSA 14:47 - GMT 11:47 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك فلسطينية تخيط كمامات من الجينز للأطفال بهدف تشجيعهم لارتدائها PDF اطبع حجم الخط لتشجيع الأطفال على ارتدائها.. فلسطينية تخيط كمامات من الجينز بألوان عدة وأشكال مختلفة.. بإعادة تدوير السراويل المستعملة