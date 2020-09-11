فوضى وإجلاء ودمار واسع.. هذا ما خلفته حرائق كاليفورنيا المستمرة آخر تحديث: الجمعة 23 محرم 1442 هـ - 11 سبتمبر 2020 KSA 17:11 - GMT 14:11 تارخ النشر: الجمعة 23 محرم 1442 هـ - 11 سبتمبر 2020 KSA 14:49 - GMT 11:49 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك فوضى وإجلاء ودمار واسع.. هذا ما خلفته حرائق كاليفورنيا المستمرة PDF اطبع حجم الخط فرار من جحيم النيران وفوضى تدب في مناطق بكاليفورنيا التي لا تزال الحرائق تجتاحها.. مخلفة دمارا واسعا وتشريدا لآلاف السكان