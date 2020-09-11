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فوضى وإجلاء ودمار واسع.. هذا ما خلفته حرائق كاليفورنيا المستمرة

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فرار من جحيم النيران وفوضى تدب في مناطق بكاليفورنيا التي لا تزال الحرائق تجتاحها.. مخلفة دمارا واسعا وتشريدا لآلاف السكان

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